Ташлинский район, Оренбургская область, , 07:06 — REGNUM В Ташлинском районе на борьбу с крупным лесным пожаром потребовалось пять дней. В настоящее время пожар ликвидирован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

Напомним, лесной массив между селами Иртек и Раннее загорелся во второй половине дня 16 июля. Пожар удалось локализовать 19 июля, а полностью ликвидировать — вечером 21 июля.

Из-за крупного лесного пожара в Ташлинском районе объявляли режим ЧС. К тушению привлекали военную авиацию. Площадь пожара составила 550 гектаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье локализовали крупный лесной пожар