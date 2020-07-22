Сеул, , 07:03 — REGNUM Поправки в закон, которые будут обязывать иностранцев оплачивать часть или всю стоимость лечения от заболевания COVID-19, рассматривают власти Южной Кореи, 22 июля передает телеканал KBS.

Сейчас иностранные граждане, находящиеся в Южной Корее, получают бесплатную медпомощь, если у них выявлено заражение новым коронавирусом. Правительство объясняет необходимость поправок тем, что среди иностранцев фиксируется резкий рост заболевших.

Власти республики подсчитали, что за лечение одного пациента с COVID-19 государство в среднем выплачивает 7,5 млн вон ($6,3 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM 22 июля число выявленных случаев заражения коронавирусом в Южной Корее составило 13 879.

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