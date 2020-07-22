Гонконг, Китай, , 06:59 — REGNUM Власти Китая отчитались о текущей ситуации с COVID-19 за пределами материковой части страны, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в специальном административном районе (САР) Гонконг выявлено за все время эпидемии 2018 случаев COVID-19. В последние недели наметился существенный прирост числа заболевших.

Из общего числа заболевших в городе, 1324 человека выздоровели, 14 челвоек скончались. Число умерших за сутки выросло на два. В САР Макао выявлено 46 случаев, все пациенты выздоровели.

На Тайване выявлено 455 заболевших, из которых 440 выздоровели и были выписаны из больниц. Скончались семеро челвоек.

На материковой части Китая за все время было выявлено 83 707 заболевших опасной инфекцией, из которых 78 840 человек выздоровели, 4634 человека скончались, еще 233 пациента продолжают получать медицинскую помощь.