Шанхай, Китай, , 06:55 — REGNUM В Шанхае зафиксировано два новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки и ни одного «импортного», сообщает 22 июля агентство Синьуха.

Два новых случая пришлись на граждан Китая, прибывших в страну из-за рубежа. Один «импортный» пациент прибыл в городе Мексики через Японию 19 июля. Второй пациент прибыл из Сингапура 18 июля.

Симптомы болезни начали проявляться у пациентов во время нахождения в обсерваторе на изоляции. Всего 89 тесных контактов пациентов, находившихся на одном с ними рейсе, также были взяты под контроль медиков.

Общее число заболевших в Шанхае достигло 395 человек «импортных» пациентов и 342 человека локальных пациентов.