Пекин, , 06:50 — REGNUM Ни одного нового случая COVID-19 не выявлено в центральной китайской провинции Хубэй, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным провинциальной комиссии здравоохранения Хубэя, один бессимптомный случай находится под наблюдением в Эньши-Туцзя-Мяоском автономном округе провинции. Четыре его тесных контакта взяты также под наблюдение.

Напомним, что провинция ранее была эпицентром эпидемии нового коронавируса в Китае. Общее число заболевших в регионе достигло 68 135 человек с начала эпидемии, выздоровели 63 623 человека, скончались 4512 человек.