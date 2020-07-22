Абакан, 22 июля 2020, 06:50 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 22 июля в правительстве республики.
Одиннадцать случаев— это служебные и семейные контакты. Один пациент поступил с признаками ОРВИ, семь — с признаками пневмонии.
За сутки в республике выздоровел 51 пациент, за весь период — 2164.
Всего в Хакасии по состоянию на 22 июля выявлено 2668 носителей коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончались 29 пациентов с SARS-CoV-2.
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