Пекин, , 06:26 — REGNUM В Пекине за прошедшие сутки не выявлено ни одного нового случая COVID-19, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Пекина, в городе, таким образом, уже 16 дней подряд не выявлено новых случаев опасной инфекции. Ни одного нового «импортного» случая в городе не было выявлено также.

Бессимптомных случаев или случаев подозрения на инфекцию выявлено за сутки в городе также не было. Еще 17 пациентов были выписаны из больниц города по выздоровлению.

Отметим, что в период с 11 июня по 21 июля в городе было выявлено 335 подтвержденных локальных случаев COVID-19, из которых 87 человек остаются госпитализированными, еще 248 были выписаны из госпиталей по выздоровлению.