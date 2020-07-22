Москва, , 06:25 — REGNUM Список регионов с самой высокой заболеваемостью алкоголизмом и сопутствующими ему расстройствами в 2019 году «возглавили» Чукотский и Ненецкий автономные округа, Пензенская область. Об этом говорится в данных министерства здравоохранения России.

На Чукотке, по данным ведомства, выявлено 275,9 новых случаев заболевания на 100 тыс. населения. Это почти вдвое больше, чем у следующего за регионом Ненецким АО — там зарегистрировано 141,5 новых случаев на 100 тыс. населения. В Пензенской области показатель составляет 123,5, далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области.

Всего в 2019 году в России на учёт встали 70,9 тыс. человек, у которых были диагностированы соответствующие расстройства. Это на 5 тыс. меньше, чем годом ранее. За последние 15 лет уровень заболеваемости в целом по стране снизился в три раза — в 2019 году он составил в среднем по России 48,3.

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