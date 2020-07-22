Москва, , 06:29 — REGNUM В среду, 22 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 23 июля в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +11… +13 °С.

Ветер западный 6−11 м/с, при грозе порывы до 16 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +8… +13 °С ночью.

В четверг, 22 июля, днём в столице ожидается +19… +21 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +8… +12 °С.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за грозы и дождя в Москве и Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

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