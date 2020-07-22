Усть-Канский район, Алтай, , 06:22 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее количество подтверждённых случаев за всё время эпидемии достигло 1351.

Диагноз подтвердился у шести жителей Усть-Канского района, пяти горно-алтайцев, трёх жителей Шебалинского района, а также у жителей Майминского, Кош-Агачского района, Чемальского и Улаганского районов.

«16 из 20 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими. В шести случаях диагностированы симптомы заболевания», — отметили в штабе.

Тем временем, число выздоровевших от COVID-19 достигло 862, из которых выписаны из больниц за последние сутки 50 пациентов. Под медицинским наблюдением остаются 553 человека.

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