Пекин, , 06:20 — REGNUM За сутки больницы Китая покинули еще 23 человека, переболевших COVID-19, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 233 пациента по-прежнему остаются на лечении в больницах Китая, из которых шесть — в тяжелом состоянии.

Всего 78 840 пациентов, переболевших опасной инфекцией, было вылечено и выписано из больниц Китая за все время эпидемии. Общее число заболевших в Китае достигло 83 707 человек, скончались 4634 человека.