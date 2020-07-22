Пекин, , 06:16 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки подтверждено пять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть выявленных у приехавших в Китай из-за рубежа, случаев в Китае за все время эпидемии достигло 2020. В Шанхае и провинции Гуандун выявлено по два новых «импортных» случая, в то время как в провинции Юньнань — один.

Среди общего числа «импортных» случаев, 1940 человек были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 80 человек продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях, включая двоих в тяжелом состоянии. Смертей нет.