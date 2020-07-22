Никосия, , 06:14 — REGNUM Вывозной рейс из аэропорта кипрского города Ларнака в московский аэропорт Домодедово взял на борт более 140 граждан России, сообщили 22 июля журналистам в посольстве РФ в Никосии.

«Самолет уже вылетел. На его борту находится 141 россиянин», — сообщили в пресс-службе диппредставительства.

Самолёт вылетел в 03:12 по местному времени (соответствует московскому летом). Его прибытие в Московском аэропорту ожидается через 3 часа 50 минут.

Ранее в Москву прибыли 367 российских граждан, находящихся в Нью-Йорке. Вывозные рейсы организованы для доставки соотечественников, оказавшихся за рубежом в период пандемии коронавируса.

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