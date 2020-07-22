Иркутск, , 06:14 — REGNUM В Иркутской области по данным на утро 22 июля не обнаружено ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

«На утро 22 июля в Иркутской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара», — отмечается в сообщении.

Напомним, что Иркутской области с 3 по 9 июля действовал режим ЧС в связи с лесными пожарами, охватившими более 50 тыс. га и угрожавшими нескольким населённым пункта. При тушении пожаров была задействована авиация, в том числе самолет-зондировщик, который вызывает искусственные осадки.

Стабилизации обстановки в регионе также способствовали начавшиеся дожди.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки, 20 июля, площадь пожаров-отказников в России увеличилась почти на 30 тыс. гектаров. В Сибири и на Дальнем Востоке зафиксировано 144 таких очага на площади 361 574 га. В том числе, семь пожаров на площади 5364 га — в Иркутской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В России увеличилось площадь пожаров – отказников