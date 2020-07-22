Вашингтон, , 05:56 — REGNUM Поклонники Destiny 2 могут получить новое дополнение к игре, которое представляет собой кулинарную книгу. Об этом 22 июля сообщил портал Digital Spy.

В качестве автора Destiny: The Official Cookbook выступила Виктория Розенталь, которая ранее выпускала поваренные книги на основе вселеных Fallout и Warcraft. Покупателям обещают, что при помощи этого сборника рецептов они смогут создавать блюда, которые готовят в разных местах солнечной системы.

«Ева Леванте путешествовала по миру после событий Красной войны, собирая разнообразные рецепты, пересекаясь в пути со многими Стражами и извлекая уроки из их приключений», — сообщает геймерам автор книги.

https://twitter.com/PixelatedVicka/status/1285578084650016768

Ранее ИА REGNUM сообщило, что создатели игры решили отложить релиз дополнения Destiny 2: Beyond Light. Они сообщили, что оно выйдет 10 ноября 2020 года.

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