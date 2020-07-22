Куала-Лумпур, , 05:54 — REGNUM Правительство Малайзии выбирает между тюремным заключением и штрафом за отказ от ношения защитных масок, после того как их ношение станет обязательным, заявил генеральный директор министерства здравоохранения страны Хишам Абдула. Об этом 22 июля сообщает газета The Straits Times.

«Министерство здравоохранения поощряет использование лицевых масок, особенно в общественных местах, в местах повышенного риска или в местах, где трудно обеспечить социальное дистанцирование на расстоянии одного метра», — сказал чиновник.

По его словам, ношение масок в Малайзии ещё не является обязательным, но «как только мы сделаем это обязательным в соответствии с законом — мы должны будем рассмотреть наказание». Поэтому в настоящее время правительство рассматривает, какое наказание будет введено — «штрафовать или сажать в тюрьму».

По информации минздрава, растущее в стране число случаев заражения коронавирусом «вызывает беспокойство», поскольку опять достигло двузначных значений за сутки. Общее число инфицированных в Малайзии превысило 8,8 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Малайзии объявило, что за сутки в стране было зарегистрировано пять новых случаев заражения SARS-CoV-2. Отмечается, что в стране не зарегистрированы новые случаи смерти, связанных с COVID-19.

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