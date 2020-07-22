Москва, , 05:42 — REGNUM Синоптики ожидают приход аномального тепла на север европейской части России, Урала и Якутии до конца этой недели, сообщил 22 июля журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На европейской территории, в Коми, Архангельской области, в частности, прогнозируется 24−26 градусов, в Якутии, например, — 26−31 градус. Такой температурный фон продержится до конца недели», — сказал он.

По его словам, такие показатели являются аномальными, а на температурных картах они выделяются красными пятнами, то есть значительно превышают климатические нормы.

Ранее в Гидрометцентре сообщали, что несколько южных регионов России переживут жару до +40 °С.

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