Вашингтон, , 05:42 — REGNUM В сеть раньше времени выложили видео, демонстрирующее игровой процесс ремейка игры Mafia. Об этом 22 июля сообщил портал DSOGaming.

Издательская компания 2K Games и студия Hangar 13 планировали официально представить трейлер завтра, 22 июля 2020 года, однако по какой-то причине ролик оказался в сети раньше намеченного срока. Стоит отметить, что издательская компания 2K Games практически сразу же блокировала видео, однако оно успело разойтись по сети. Длительность трейлера составляет 14 минут.

Релиз игры Mafia Definitive Edition запланирован на 25 сентября 2020 года. В историю оригинальной Mafia будут добавлены новые сюжетные линии. Игра разрабатывается на основе того же движка, на базе которого была создана Mafia 3.

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