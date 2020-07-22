Улан-Удэ, , 05:36 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего с начала эпидемии в республике подтвердили 3786 случаев, из которых в Улан-Удэ зарегистрировано 2130.

«Из 19 новых случаев COVID-19: 10 чел. — обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные — контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19», — отметили в штабе.

В настоящее время специалисты проводят противоэпидемические мероприятия, а также обследуют контактных лиц. Всего таковых насчитали 1269 человек.

Тем временем, количество выздоровевших от COVID-19 достигло 2983, из которых за последние сутки выписаны из больниц 42 человека. В стационарах остаются 348 пациентов, из которых 12 тяжёлых больных находятся в реанимации.

Как сообщало ИА REGNUM, в республике ранее зарегистрировано 38 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

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