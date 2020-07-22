Сеул, , 05:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 новых случая заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди них 29 связаны с передачей вируса внутри страны, остальные случая являются завозными. Отмечается, что были выявлены два новых очага инфекции — в доме престарелых и в одном из армейских подразделений. При этом число выявленных за сутки зараженных вновь превысило 60 после кратковременного спада.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтверждено 13 879 случаев заражения коронавирусом нового типа. Также за 21 июля в стране скончался один пациент с коронавирусной инфекций. Всего в Республике Корея жертвами осложнений COVID-19 стали 297 человек.

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