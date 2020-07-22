Редвуд-Сити, США, , 05:31 — REGNUM Разработчики файтинга (игра, в которой упор сделан на рукопашный бой) UFC 4 выложили в сеть первый трейлер, демонстрирующий игровой процесс. Ролик был опубликован 21 июля на YouTube-канале EA SPORTS UFC.

Релиз игры на консолях PS4 и Xbox One запланирован на 14 августа 2020 года. Видео, длительность которого составляет четыре минуты и 22 секунды, не содержит информации о том, на какой платформе оно было записано.

Редакция портала Comicbook сделала из этого вывод, что UFC 4, скорее всего, была запущена на ПК, а не на консолях. При этом разработчики пока не назвали дату выхода ПК-версии.

UFC 4 является симулятором боёв ММА. Electronic Arts сообщила, что геймеры, сделавшие предзаказ, получат в подарок виртуальных бойцов Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

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