Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Датамайнеры (люди, занимающиеся поиском данных в сети и их анализом) обнаружили, что в Fortnite появится новая локация. Об этом 22 июля сообщил портал Screen Rant.

В сеть выложили изображения разбившегося на этой территории космического корабля, а также его пилота. Ожидается, что корабль упадёт на небольшой участок суши, что вполне согласуется с «водной» темой текущего сезона.

Пока этого участка нет на карте, издание сделало вывод, что он появится, когда снизится уровень воды. Датамайнеры также нашли упоминания о названии будущих внутриигровых испытаний, связаных с кораблём и персонажем.

https://twitter.com/FortTory/status/1285524187394842624

https://twitter.com/HYPEX/status/1285493548419342336

Ранее ИА REGNUM сообщило, что австралийский подросток бросил школу ради заработка в Fortnite. Недавно он выиграл турнир, который принёс ему $35 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралийский подросток бросил школу ради заработка в Fortnite