Миннеаполис, США, , 04:29 — REGNUM Суд в штате Миннесота 21 июля снял ранее установленный запрет на разглашение информации по делу обвиняемых в связи со смертью чернокожего Джорджа Флойда бывших полицейских. Об этом сообщает газета Star Tribune.

Запрет на раскрытие информации ранее был установлен судьёй Питером Кэхиллом, после чего защита экс-полицейских и некоторые СМИ стали добиваться отмены этих ограничений.

На прошедшем 21 июля заседании Кэхилл согласился с доводами о том, что такой запрет является явно несправедливым по отношению к ответчикам, против которых в США настроена вся общественность. Кроме того, этот запрет фактически не действовал — вся информация через различные источники всё равно попадала в СМИ.

Отмечается, что главный обвиняемый — Дерек Шовин, который и применил при задержании 25 мая жёсткий удушающий прием — участвовал в заседании посредством видеосвязи. Трое других подсудимых, ранее освобождённых под залог, лично присутствовали в зале суда.

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