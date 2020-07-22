Канберра, , 04:13 — REGNUM Молодой человек из Австралии по имени Алекс Макечни, которому сейчас 17 лет, бросил школу ради профессиональной игры в Fortnite. Об этом 22 июля сообщил портал Game Rant.

Отец Макечни, работающий ортопедом, рассказал журналистам, что иногда его сын зарабатывает больше, чем он сам. Недавно подростку удалось выиграть более $32 тыс. Сейчас он занимает 77-ю строчку в рейтинге Fortnite.

Родители сказали: ранее они никогда бы не подумали о том, что когда-либо позволят своему ребёнку бросить школу ради игры. При этом они отметили: 12 класс (последний класс старшей школы) их сын в итоге закончит в любом случае.

Напомним, в июле 2019 года 16-летний прогеймер Кайл Гирсдорф, известный под ником Bugha, выиграл турнир Fortnite World Cup и получил в качестве награды $3 млн. Изначально в соверновании приняли участие 40 млн человек.

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