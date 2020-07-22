Мехико, , 04:04 — REGNUM 40 400 летальных исходов от осложнений, связанных с заболеванием COVID-19, зарегистрировано в Мексике с начала пандемии, сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель 21 июля на брифинге.

За сутки по этой причине умерло 915 пациентов, а число выявленных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось на 6 859. Всего в стране подтверждено 356 255 фактов инфицирования SARS-CoV-2. Кроме того, еще 227 165 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля власти Мексики объявили о намерении связаться с правительством РФ для заказа у России противовирусного препарата «Авифавир».

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