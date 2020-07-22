Дублин, , 04:12 — REGNUM В лотерее EuroMillions победителем очередного розыгрыша стал житель Ирландии с джекпотом в размере более €49,5 млн. Об этом вечером 21 июля сообщается на странице Национальной лотереи в Twitter.

Владелец билета смог угадать выигрышные номера 14, 15, 24, 29, 42 и два дополнительных номера — 2 и 4.

В заявлении Национальной лотереи отмечается, что джекпот в размере €49 564 586 является «шестым по величине суперпризом, когда-либо выигранный в Ирландии».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте победителем в лотерее EuroMillions стал житель Великобритании, выигравший джекпот в размере £57 млн (€63,6 млн). Ранее, в ноябре 2019 года, ещё один житель Великобритании выиграл в EuroMillions £105 млн.

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