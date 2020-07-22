Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Разработчики игры Destruction AllStars, создаваемой для консоли нового поколения PlayStation 5, выложили в сеть новые скриншоты. Они были опубликованы 21 июля на Twitter-странице студии Lucid Games.

Destruction AllStars будет представлять собой гонки на выживание, её создатели ранее участвовали в реализации таких проектов, как Switchblade и Need for Speed Payback.

На скриншотах, опубликованных разработчиками, показаны разбитые машины, кроме того, создатели игры показали уникальную способность одного из персонажей, который прыгает через автомобиль и при этом извергает молнии пурпурного цвета.

https://twitter.com/LucidGamesLtd/status/1285605456900091904

Destruction AllStars была анонсирована 11 июня 2020 года. Игра будет эксклюзивом PlayStation 5.

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