Вашингтон, , 03:47 — REGNUM В Соединенных Штатах за прошедшие сутки скончались более тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Reuters.

Агентство отмечает, что такая суточная смертность среди инфицированных коронавирусом в США фиксируется впервые с начала июня. При этом сообщается, что смертность среди пациентов с COVID-19 продолжает расти. В частности, рост зафиксирован в 21 штате США, где также выявлены и новые очаги распространения инфекции.

Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах скончались более 142 тысяч человек от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

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