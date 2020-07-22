Вашингтон, , 03:47 — REGNUM Разработчики инди-игры Risk of Rain 2 подтвердили, что релиз её ПК-версии состоится 11 августа 2020 года. Публикацию они разместили 21 июля на своей странице в Twitter.

Таким образом, в день релиза версия игры в Steam получит обновление 1.0. Ожидается, что в августе в игру также будут добавлены новые предметы и способности персонажа. Пока нет информации о том, когда игра выйдет на консолях.

https://twitter.com/RiskofRain/status/1285604194947182592

Ранее разработчики дали понять, что с выходом Risk of Rain 2 из раннего доступа стоимость игры возрастёт. Ожидается, что цена вырастет на 20%. Релиз оригинальной Risk of Rain состоялся в ноябре 2013 года.

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