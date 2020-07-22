Сакраменто, США, , 03:38 — REGNUM В штате США Калифрния более 230 тыс. работников сферы развлечений подали заявления на получение пособии по безработице. Об этом 22 июля сообщил портал Game Rant.

Издание отмечает: причиной этого явно является то, что вскоре будут прекращены выплаты еженедельных пособий в размере $600, которые предоставлялись федеральными властями. Таким образом, многие люди, которые ранее были заняты в этой сфере и в какой-то момент остались без гарантированного дохода из-за эпидемии коронавируса, пытаются получить какую-то гарантию того, что они будут получать средства к существованию.

Если в США не будет принять новый закон о социальных выплатах, им придётся рассчитывать только на пособие по безработице, которое может составлять от $45 до $450 в неделю. Ситуацию усугубляет то, что многие работники сферы развлечений формально не могут претендовать на получение пособия из-за специфического устройства рынка труда в этой индустрии.

Напомним, в марте 2020 года в США из-за эпидемии коронавируса были закрыты все парки и организации, работающие в сфере развлечений. Из-за сложившейся ситуации, многие кинокомпании не могут снимать новые фильмы или сериалы, а также не могут выпускать полнометражные картины в кинопрокат.