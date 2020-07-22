Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Корреспондент издания VentureBeat Джефф Грабб предложил умерить свои ожидания тем геймерам, которые надеются услышать новости об игре Elden Ring во время предстоящего онлайн-мероприятия Microsoft, посвящённого новой консоли Xbox Series X. Комментари он разместил 21 июля в соцсети Twitter.

Сделав отсылку к недавнему обсуждению игры Bakugan: Champions of Vestroia для Switch, Грабб написал, что у этой игры больше шансов появиться в трансляции Microsoft (запланирован на 23 июля 2020 года), чем у Elden Ring. Суть ситуации с Bakugan заключается в том, что игра стала примером завышенных ожиданий для многих геймеров.

Elden Ring вызывает повышенный интерес из-за того, что в качестве консультанта проекта выступил автор «Игры престолов» Джордж Мартин. Она разрабатывается студией FromSoftware, которую геймеры знают по таким проектам, как Sekiro: Shadows Die Twice, Dark Souls и Bloodborne.

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