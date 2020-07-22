Подгорица, , 03:19 — REGNUM Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2 объявлена на всей территории Черногории национальный координационным советом по инфекционным заболеваниям (NKT) страны, 21 июля сообщает пресс-служба черногорского правительства.

Жители государства должны будут носить защитные маски на открытом воздухе и в помещениях. Запрещено собираться группами более 40 человек на улице и более 20 в зданиях.

За сутки в республике было проведено 612 тестов и выявлено 98 новых случаев инфицирования. В настоящее время в больницах страны находятся 1 920 пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в ряде муниципалитетах Черногории — Бело-Поле, Беране, Петница, Рожае и Гусинье — была объявлена эпидемия коронавируса.

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