Токио, , 03:16 — REGNUM В японской столице Токио за прошедшие сутки выявили 237 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявила губернатор города Коике Юрико в эфире телеканала NHK.

Отмечается, что впервые за три дня в городе выявили более 200 зараженных за сутки. Всего с начала пандемии в Токио подтвердили 9816 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

За 21 июля по всей Японии подтвердили более 570 случаев заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее число выявленных случаев приблизилось к 27 тысячам.

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