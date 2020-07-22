Биробиджан, , 02:58 — REGNUM В Еврейской автономной области за последние сутки выявили 2 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе лабораторно подтверждено инфицирование у 513 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

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В ЕАО полностью излечились 423 пациента, семь человек умерли.

В коронавирусных стационарах проходят лечение 41 пациент, ещё 42 лечатся амбулаторно на дому. 26 человек находятся в инфекционной больнице. К аппарату ИВЛ подключен один больной.

Коронавирусный коечный фонд в ЕАО заполнен на 27,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области скончался ещё один врач, заражённый коронавирусом. На этот раз жертвой осложнений SARS-CoV-2 стала 30-летний доктор магдагачинской больницы, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Савельева.