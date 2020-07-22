Тегеран, , 09:14 — REGNUM 21 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 229 иранцев погибли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 14 634. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 229 новых жертв их общее число в стране возросло до 14 634. «За последние 24 часа было обнаружено около 2625 новых случаев заражения COVID-19, при этом около 1977 человек были госпитализированы», — подчеркнула она.

По её словам, в общей сложности 278 827 иранцев были подвержены по стране заражению опасным вирусом, из которых примерно 242 351 человек выздоровели и выписались из больниц. «Около 3589 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также заявила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 201 958 обследований.