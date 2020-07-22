Благовещенск, , 02:25 — REGNUM В Амурской области скончался ещё один врач, заражённый коронавирусом. На этот раз жертвой осложнений SARS-CoV-2 стала 30-летний доктор магдагачинской больницы, заместитель главного врача по медицинской части Татьяна Савельева.

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«Потерю любого пациента медики всегда переживают тяжело. А потеря среди персонала — это горе не только для родных и близких, но и для всего медицинского сообщества», — цитирует и. о. министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву «Амурская правда».

Татьяна работала в магдагачинской больницы с 2014 года.

Власти региона в очередной раз обратились к жителям с просьбой соблюдать все меры безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Амурской области скончался врач скорой помощи, заражённый коронавирусом.