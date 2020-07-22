Москва, , 02:24 — REGNUM Сотрудники лесных пожарных служб России потушили за сутки 96 природных пожаров, охвативших площадь в 20 932 гектара, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Еще 131 лесной пожар общей площадью 18 530 гектаров продолжают активно тушить. При этом в это число входят 30 пожаров на площади более 9 тысяч гектаров, которые зафиксированы в Ханты-Мансийском автономном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля за сутки в Томской области было потушено два природных пожара в Верхнекетском и Тимирязевском лесничествах. Их общая площадь составила 6 гектаров.

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