Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Тяжелый экономический спад и катастрофа в сфере здравоохранения США произошли бы в случае сохранения в стране жестких ограничительных мер по коронавирусу, считает американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 21 июля на пресс-конференции.

Он отметил, что такие действия никогда не рассматривались властями США, поскольку это было бы «совершенно иррационально». Однако, по словам Трампа, карантин, введенный в регионах страны в разгар пандемии, помог сохранить миллионы жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля Дональд Трамп заявил, что ситуация с распространением коронавируса в США может ухудшиться.

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