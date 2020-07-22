Бразилиа, , 01:24 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 2 159 654, в том числе за последние сутки — 41 008. Об этом 21 июля сообщает Национальным советом здравоохранения страны (Conass).

Кроме того, за истекшие 24 часа в стране скончалось 1 367 пациентов от осложнений при COVID-19. Всего по этой причине в Бразилии умерло 81 487 больных.

При этом 1 465 970 человек выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что карантин по коронавирусу убивают бразильскую экономику.

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