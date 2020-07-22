Сухум, , 01:06 — REGNUM По согласованию с российской стороной Абхазия готова к поэтапному снятию ограничений на общей границе, соответствующее обращение в правительство РФ направил президент республики Аслан Бжания. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе правительства Абхазии.

«Президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обращение подготовлено с учётом «реальной эпидемиологической обстановки» и запросом российских граждан на открытие курортного сезона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Абхазия закрыла границу с Россией 8 апреля 2020 года в связи с распространением коронавируса.

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