Лос-Анджелес, США, , 00:56 — REGNUM Очередное обновление тактического шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Valorant внесло изменения в игру за четырёх агентов. Об этом разработчики сообщили 21 июля на сайте проекта.

Изменения коснулись таких героев, как Viper, Raze, Brimstone и Cypher, с полным списком можно ознакомится на сайте компании Riot Games. Стоит отметить, что в наибольшей степени обновление затронуло Viper и Brimstone.

https://twitter.com/PlayVALORANT/status/1285585553312722944

Ранее ИА REGNUM сообщило, что дизайнер Valorant Райан Скотт опроверг слухи о том, что в игре вскоре появятся два новых персонажа: Shatter и Crusader. Разработчик сообщил, что создатели игры уже очень давно отказались от идеи добавить их в игру, и сказал, что их способности в итоге были «переданы» другим агентам.

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