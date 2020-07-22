Каир, , 00:56 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки скончались 47 пациентов с COVID-19, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Отмечается, что это рекордно низкий суточный показатель умерших с коронавирусной инфекцией за последние пять недель. Всего с начала пандемии в Египте скончались 4399 человек от болезней, вызванных COVID-19.

Также за 21 июля в стране выявили 676 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Египте выросло до 89 078.

Кроме того, за минувшие сутки в Египте выздоровели 549 пациентов. С начала пандемии в стране с болезнью смогли справиться 29 473 человека. Их уже выписали из медицинских учреждений.