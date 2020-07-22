Хараре, , 00:24 — REGNUM Режим комендантского часа начнет действовать с 22 июля на территории Зимбабве из-за ухудшения ситуации с распространением нового коронавируса, 21 июля сообщает портал ZimEye.

Решение об этом принял президент республики Эммерсон Мнангагва. Комендантский час будет действовать с 06.00 до 18.00. Контроль за его соблюдением поручен сотрудникам служб безопасности.

Кроме этого, в Зимбабве ввели запрет на междугороднее сообщение. Предприятия могут осуществлять деятельность только с 08.00 до 15.00, а неработающим гражданам предписано не покидать места проживания без крайней необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Зимбабве из-за всплеска заражений коронавирусом был приостановлена отмена карантина.

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