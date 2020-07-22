Москва, , 07:05 — REGNUM По случаю 81-летия ВДНХ в Москве подготовлена специальная программа, которая будет реализована на территории выставки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Свой день рождения главная выставка России отметит 1 и 2 августа. Праздничные мероприятия будут проходить на протяжении двух этих дней.

«В первые выходные августа ВДНХ исполняется 81 год. Готовится яркая и действительно насыщенная программа. Посетителей ждут мастер-классы и экскурсии, спортивные соревнования и открытые тренировки, кинопоказы и перформансы — всего больше 80 праздничных событий», — сказала Сергунина.

Мероприятия будут разделены на три основные темы: «Территория реального движения», «Территория реальных эмоций» и «Территория реальных знаний». Подробное расписание торжеств появится на сайте ВДНХ за несколько дней до праздника.

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