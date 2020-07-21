Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Разработчики игры Samurai Jack: Battle Through Time, созданной на основе популярного сериала «Самурай Джек» назвали дату её релиза. Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

Игра выйдет в продажу 21 августу 2020 года, в США её стоимость составит $39,99 (около 2,8 тыс. рублей по текущему курсу). Отмечается, что эта дата релиза относится к цифровой версии, студия Limited Run Games сообщила, что коробочную версию она планирует выпустить позже.

https://twitter.com/GregBaldwinIroh/status/1285390862902366208

Samurai Jack: Battle Through Time представляет собой экшн-платформер (платформер — игра, в которой геймерам необходимо передвигаться по платформам для завершения уровня). В этом проекте участвовали многие известные актёры озвучки, а также режиссёр оригинального шоу Геннди Тартаковски.

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