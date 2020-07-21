Вашингтон, , 23:18 — REGNUM Разработчики гоночной «футбольной» видеоигры Rocket League объявили, что она покидает платформу Steam и становится бесплатной. Об этом 21 июля сообщил журнал PC Gamer.

Отмечается, что игра «переедет» в сервис Epic Games Store. При этом те, кто купил её версию в Steam получат возможность участвовать в совместных матчах с игроками, обладающими копией, приобретённой на другой платформе.

Steam-версия Rocket League продолжит получать обновления, но геймеры больше не смогут получить игру через этот сервис.

Разработкой Rocket League занимается студия Psyonix, изначально игра вышла 7 июля 2015 года на ПК и PlayStation 4, её релиз на Xbox One состоялся 17 февраля 2016-го. Геймерам предлагается управлять машиной, оборудованной ракетным двигателем, при помощи которой надо забить большой мяч в ворота противников.

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