Махачкала, , 22:45 — REGNUM В Дагестане пять женщин приговорены к условным срокам лишения свободы за продажу ребенка, сообщает 21 июля пресс-служба прокуратуры республики.

Обвиняемые по статье Уголовного кодекса РФ «Торговля людьми», приговорены к лишению свободы сроком от трех до трех с половиной лет условно.

«Избербашский городской суд с участием государственного обвинителя прокуратуры г. Избербаша вынес приговор в отношении пяти жительниц республики, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б» и «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ «Торговля людьми», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что речь идёт о случае, произошедшем в 2014 году, когда жительница города Избербаш через трех посредников за 200 тыс. рублей продала своего ребенка женщине из Хасавюртовского района.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ объединил дела о торговле детьми в Москве и Подмосковье