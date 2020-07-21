Киев, , 22:41 — REGNUM Удерживавший заложников в городе Луцке будет направлен на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Всегда в таких случаях проводится психиатрическая экспертиза, и она будет проведена», — сказал он в эфире телеканала News One.

Геращенко добавил, что мужчине вменяется террористический акт и захват заложников, но «из-за того, что никто не погиб, возможно, он получит не пожизненный срок, а длительный срок заключения».

Как передавало ИА REGNUM, 44-летний гражданин Украины Максим Кривош в течение полудня удерживал в заложниках пассажиров рейсового автобуса в Луцке. В настоящее время он задержан, никто из заложников не пострадал.

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