Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Разработчик из студии Dynamic Voltage Games опроверг обвинения поклонников платформы PlayStation в том, что он «подыграл» Xbox создавая игру Orphan of the Machine. Соответствующее заявление он сделал 21 июля на странице компании в Twitter. Суть спора сводится к следующему: любители PlayStation обвинили создатели игры в том, что он специально сделал так, чтобы версия Orphan of the Machine для PlayStation 5 не могла демонстрировать частоту обновления экрана 120 FPS (кадров в секунду), в отличие от версии для Xbox Series X.

В ответ на эти обвинения он написал, что не он проектировал PlayStation 5, и что фанаты должны ссориться не с ним, а с компанией Sony. Когда его спросили, в чём может быть дело, он предположил, что, возможно, Xbox Series X в этом случае применяет динамическое разрешение (т.е. уменьшает разрешение ради большего показателя FPS).

Стоит отметить, что впервые разработчик фактически напрямую сравнил производительность и технологии PlayStation 5 и Xbox Series X. Консоль Microsoft обладает в целом большей производительностью, однако новая игровая платформа Sony оборудована более быстрым SSD (твердотельным накопителем данных).

