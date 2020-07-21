Красногорск, , 22:23 — REGNUM В 2020 году в Московской области планируется завершить работу шести мусорных полигонов. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва.

Акция протеста жителей Волоколамска против полигона «Ядрово». Март 2018 года Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В 2020 году планируется завершить деятельность еще 6 полигонов ТКО старого формата, в том числе «Ядрово» в Волоколамске и «Лесная» в Серпухове. Остальные четыре будут перепрофилированы в современные КПО», — говорится в информации.

Указано, что КПО появятся в Солнечногорске, Наро-Фоминске, Богородске и Воскресенске.

Сейчас в регионе введены восемь комплексов переработки отходов — в Зарайске, Серебряных Прудах, Рошале, Коломне, Егорьевске, Клину, Сергиевом Посаде, Кашире.

Благодаря работе комплексов, в Московской области уже закрыли 29 из 39 мусорных полигонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области рекультивируют полигоны Часцы в Одинцовском округе, Каурцево в Наро-Фоминском округе, Парфеново в Сергиево-Посадском округе и полигоне Съяново в Серпуховском округе.

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